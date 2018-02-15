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Евросуд исключил жалобу судьи Волкова из списка заявлений

15 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

6 февраля с.г. Европейский суд по правам человека снова вернулся к рассмотрению дела «Александр Волков против Украины», решение по которому было принято еще 9 января 2013 года (№21722/11). Сейчас поднимался вопрос о справедливой сатисфакции в соответствии с решением Евросуда в связи с констатированными нарушениями при увольнении г-на Волкова с должности судьи ВСУ.

В своем главном решении от 9 января 2013 года Суд постановил, что имели место четыре нарушения статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Суд, в частности, указал, что разбирательство, предшествовавшее увольнению г-на Волкова, не соответствовало требованиям «независимого и беспристрастного суда»; разбирательство в Высшем совете юстиции, инициировавшем расследования, направленные на его увольнение, было несправедливым, поскольку для такого разбирательства не было никаких сроков; голосование в парламенте за его увольнение было незаконным; палата Высшего административного суда, рассмотревшая дело, не соответствовала принципу «суда, установленного законом».

Что касается справедливой сатисфакции, то в 2013 году Евросуд постановил, что Украина должна віплатить г-ну Волкову 6000 евро в качестве компенсации морального вреда и 12 000 евро за издержки и расходы.

Решение, принятое 6 февраля, было связано с вопросом о справедливой компенсации (статья 41 Конвенции) в части, касающейся материального ущерба. Суд принял официальное уведомление о соглашении сторон, в соответствии с которым правительство Украины обязалось выплатить г-ну Волкову ‎1 430 212,32 гривен (около 40 657 евро) в качестве материального ущерба, в связи с чем исключил оставшуюся часть заявления из своего списка жалоб.

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