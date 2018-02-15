Уровень безработицы на территории Украины увеличился

В январе текущего года количество безработных на Украине увеличилось на 24 400 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Как отмечается, по состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных. Это на 24 000 человек больше, чем месяцем ранее.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
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