Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:18

Уровень безработицы на территории Украины увеличился

В январе текущего года количество безработных на Украине увеличилось на 24 400 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, по состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных. Это на 24 000 человек больше, чем месяцем ранее.