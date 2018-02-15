О способах прекращения ипотеки в судебном порядке и новых подходах Верховного Суда рассказал слушателям Legal High School адвокат «Адвокатского бюро Романа Посикиры», автор пособия «Ипотека: практический советник для юриста».
В целом практика высших судов относительно прекращения ипотеки идет путем защиты интересов прав ипотекодержателей и кредиторов.
Среди интересных дел, связанных с прекращением ипотек, г-н Посикира назвал следующие:
— постановление ВХСУ от 3 августа 2016 года по делу №910/19621/15;
— постановление ВХСУ от 13 апреля 2016 года по делу №910/16707/16.
Также были представлены позиции относительно прекращения ипотеки вследствие надлежащего исполнения кредитного договора:
— постановление ВСУ от 4 февраля 2015 года по делу №6-213цс11;
— постановление ВСУ от 6 июля 2016 года по делу №6-118цс16.
В законодательстве, регулирующем ипотеку, существуют пробелы и противоречия. Так закон об ипотеке говорит, что ипотекодержатель приобретает предмет ипотеки в собственность по стоимости, определенной на основании оценки предмета ипотеки субъектом оценочной деятельности. Однако закон о государственной регистрации не требует подавать госрегистратору такой документ, как акт оценщика.
Особый интерес представляют дела, связанные с прекращением ипотеки вследствие уничтожения предмета ипотеки. Точку в таких вопросах поставил ВСУ в постановлении от 6 июля 2016 года по делу №6-1213цс16, подчеркнул лектор. В данном решении говорится о критериях, при которых имущество считается уничтоженным. Так, перестройка с привязкой к существующим функциональным элементам (фундаменту) не считается уничтожением. Важный прецедент создан также в споре по иску ПАО «Сведбанк» к ОАО «Универмаг «Дарница». В этом деле суд констатировал, что имела место трансформация предмета ипотеки, а не его уничтожение (постановление ВХСУ от 27 октября 2010 года №12010536).
По мнению выступающего, юристы при написании иска о признании ипотечного договора недействительным должны обосновать не только незаконность. Также требуется указать, в чем заключается нарушение прав и интересов (показательным является постановление ВСУ от 17 декабря 2014 года по делу №6-194цс14).
Отдельную категорию дел составляют споры относительно признания недействительным ипотечного договора в связи с нарушением законодательства об охране культурного наследия. Особенно актуальными решения судов по такой категории дел являются для таких городов, как Львов, где значительная часть зданий в центре имеют статус достопримечательности. Роман Посикира подчеркнул, что, согласно существующей практике судов, объект недвижимого имущества приобретает правовой статус культурного наследия только с занесением в соответствующий реестр (постановление ВСУ от 9 сентября 2014 по делу №3-66гс14).
Также лектор проанализировал категорию дел, которые касаются прав проживания детей. Профильные акты ООН предусматривают необходимость учитывать права детей приоритетно, а в случае сомнений следует толковать норму в наилучших интересах детей. Однако ВСУ в некоторой степени сузил понимание этих прав, введя определенные критерии. По сути, считает г-н Посикира, Верховный Суд Украины нивелировал целый ряд гарантий ребенка. Речь идет о постановлении ВСУ от 5 июля 2017 года по делу №6-1002цс17. В делах по иску в интересах детей о признании недействительными договоров ипотеки на основании нарушения статьи 17 Закона Украины «Об охране детства» суды должны:
1) проверять наличие у ребенка права пользования жилым помещением на момент заключения оспариваемого договора, а также место его фактического постоянного проживания;
2) учитывать добросовестность поведения ипотекодателя: предоставлены ли им документы о правах детей на жилье, выступающее предметом ипотеки, при заключении оспариваемого договора;
3) выяснять, существует ли фактическое нарушение законных прав ребенка в результате заключения договора ипотеки.
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