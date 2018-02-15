Насиров попросил суд восстановить его в должности председателя ГФС

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету Министров Украины, второй ответчик — Государственная фискальная служба Украины. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
Истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение правительства от 31 января 2018 года «Об увольнении Насирова Р.М. с должности председателя Государственной фискальной службы Украины», а также просит восстановить его в должности главы ГФС.
Кроме того, Р.Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.
Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.
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