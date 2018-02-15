Киевсовет запретил политическую агитацию в столичных школах

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях города Киева. Как сообщается на сайте Киевсовета, соответствующее решение поддержали 66 депутатов.
Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещены политическая агитация среди учащихся и продвижение политического брендинга.
В соответствии с действующим законодательством одним из принципов образования на Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушаются, отмечают депутаты Киевсовета.
Поэтому, как следует из решения, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.
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