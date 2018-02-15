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Руководство Facebook и Twitter не выполняет правила ЕС о защите пользователей — Еврокомиссия

15 февраля 2018 года Источник:День

Социальные сети Facebook и Twitter недостаточным образом выполняют правила Евросоюза о защите пользователей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документ Европейской комиссии. Ожидается, что документ будет опубликован сегодня.

Еврокомиссия отмечает, что Twitter, как и раньше, изменяет свои условия для пользователей и не информирует об этом. Facebook без уведомления пользователей удаляет загруженный ими контент, говорится в документе. Уточняется, что Еврокомиссия не может налагать штрафы в случае нарушений, так как защита прав потребителей находится в ведении национальных властей стран ЕС.

В Брюсселе также отметили изменения, которые руководители американских компаний внесли по требованию Евросоюза. В частности, пользователи теперь могут обращаться в суд на соцсети в своих странах, а не в США. Кроме того, Facebook и Twitter теперь помечают рекламу и спонсорские материалы, как того требует европейское законодательство.

Еврокомиссия призвала Facebook, Twitter и Google Plus привести свои стандарты работы с потребителями в соответствие с правилами ЕС. Сегодня все необходимые изменения приняты только в Google Plus.

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