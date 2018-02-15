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Legal High School: судья Константин Пащенко раскрыл проблемные аспекты разграничения юрисдикций в ипотечных спорах

С докладом «Разграничение юрисдикций в ипотечных спорах. Правовые позиции Верховного Суда» в рамках Legal High School выступил судья Окружного административного суда г.Киева Константин Пащенко.

В первую очередь он проанализировал споры, связанные с государственной регистрацией прав. Госрегистратор должен получить полный пакет документов и проверить их. Самые распространенные ипотечные споры касаются принудительного отчуждения имущества. В таких делах, в частности, проверяется факт направления требования должнику и ипотекодателю. Регистратор действует не по своему усмотрению, а по установленной процедуре.

Закон различает запись и решение о государственной регистрации. Решение предшествует записи, они имеют различный порядковый номер. Нужно четко знать, что именно необходимо обжаловать: запись, решение или документ (спор о праве). При этом обжаловать можно одновременно и решения, и записи, уточнил судья. Признание незаконным решения будет основным требованием, а признание незаконной записи — производным.

Если незаконными признаются действия регистратора, то нужно обращаться в административный суд, а если речь идет о праве собственности — защищать право следует в гражданском или хозяйственном процессе (в таком случае проверяются в том числе договорные отношения). Иногда такие судебные процессы осуществляются одновременно.

В подобных процессах суд должен истребовать у госрегистратора пакет документов, проверить их и установить, были ли у госрегистратора основания для принятия определенного решения. Незаверенная распечатка с интернет-сайта не будет принята судом как доказательство.

Лектор привел в пример одно из решений Верховного Суда, касающееся инвестиций в жилищное строительство. Регистратор отказал в регистрации, а истец не согласился и обратился в суд. Было установлено, что госрегистратор не допустил ошибок и действовал в рамках закона. Госрегистратор заметил, что существовало обременение, препятствующее совершению регистрационных действий.

Интерес представляет практика по делам, связанным с проведением регистрации на основании поддельных документов. В подобных случаях суд признает, что госрегистратор действовал в рамках закона, но решение о регистрации отменяется, так как вынесено с нарушением порядка.

Адвокат Роман Посикира задал выступающему вопрос: не разрушается ли полнота рассмотрения акта регистратора, если претензии к нему разделяются в судах различных юрисдикций? Возникают же основания в одной ситуации обращаться и в административный, и в гражданский суд. Константин Пащенко ответил: «Наша система права пошла путем выделения юрисдикций. Безусловно, тут есть некоторые недостатки, например, споры могут идти параллельно». По его мнению, процедурные нарушения представляют собой самостоятельный предмет спора. «Возможно, было бы лучше, если бы эту процедуру изменили, но пока мы не можем игнорировать требования закона», — подытожил судья, признав, что регулирование несовершенно.

Также г-н Пащенко считает, что госрегистраторы не несут серьезной ответственности за свои действия, поэтому редко посещают судебные заседания. А вот нотариусов Минюст жестко наказывает, и они участвуют в судебных процессах, касающихся их действий.