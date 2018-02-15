В Минэкономразвития придумали, где взять 35 млрд долл. США на модернизацию устаревшей инфраструктуры

Министерство экономического развития и торговли рассчитывает привлечь 35 млрд долл. США, необходимых для модернизации устаревшей украинской инфраструктуры, за счет государственно-частного партнерства. Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в соцсети.
«35 млрд долл. необходимо, чтобы восстановить уже имеющуюся в Украине инфраструктуру. Эта сумма почти равна всей доходной части бюджета-2018. Как привлечь такие средства? Мы считаем, что благодаря государственно-частному партнерству. Но действующее законодательство в этой сфере не соответствует мировым нормам. Поэтому Минэкономразвития уже разработало соответствующие проекты законов, которые откроют дорогу реальным инвестициям», — говорится в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что в первые концессионные проекты в случае принятия современного законодательства может быть инвестировано 300 млн долл.
«Первыми могут стать портовые объекты», — подчеркнули в Минэкономразвития.
Напомним: Кабинет Министров утвердил и направил на рассмотрение парламента разработанный Министерством экономического развития и торговли законопроект о реформировании концессионного законодательства. Действующее законодательство, которое состоит из четырех законов, было разработано в 1999 году и, по оценкам правительства, не соответствует стратегии развития нашей страны.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: