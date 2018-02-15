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В Минэкономразвития придумали, где взять 35 млрд долл. США на модернизацию устаревшей инфраструктуры

15 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Министерство экономического развития и торговли рассчитывает привлечь 35 млрд долл. США, необходимых для модернизации устаревшей украинской инфраструктуры, за счет государственно-частного партнерства. Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в соцсети.

«35 млрд долл. необходимо, чтобы восстановить уже имеющуюся в Украине инфраструктуру. Эта сумма почти равна всей доходной части бюджета-2018. Как привлечь такие средства? Мы считаем, что благодаря государственно-частному партнерству. Но действующее законодательство в этой сфере не соответствует мировым нормам. Поэтому Минэкономразвития уже разработало соответствующие проекты законов, которые откроют дорогу реальным инвестициям», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что в первые концессионные проекты в случае принятия современного законодательства может быть инвестировано 300 млн долл.

«Первыми могут стать портовые объекты», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним: Кабинет Министров утвердил и направил на рассмотрение парламента разработанный Министерством экономического развития и торговли законопроект о реформировании концессионного законодательства. Действующее законодательство, которое состоит из четырех законов, было разработано в 1999 году и, по оценкам правительства, не соответствует стратегии развития нашей страны.

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