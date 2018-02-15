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Упрощен ввоз прототипов для радиоэлектронных исследований

15 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

На Украине упростили ввоз прототипов оборудования для R&D-целей — исследований и разработки. Обычно разработка программ для оборудования требует непосредственной работы с ним. Если оно — на этапе прототипа, то классифицируется как «радиоэлектронные средства и излучающие приборы» — их импорт на Украину требует оформления разрешений. Однако сейчас эту бюрократическую процедуру немного упростили.

«Обычно при импорте радиоэлектронных средств и излучающих приборов нужно получать документ о соответствии требованиям технического регламента. Если для серийных товаров такой документ оформляется просто, то для прототипов — долго и дорого, это сильно тормозило работу IT-компаний», — подчеркивают в ассоциации «ИТ Украины».

13 февраля этого года на заседании Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) приняли новую редакцию документа, регулирующего импорт электронных приборов — Порядка ввоза из-за рубежа и реализации радиоэлектронных средств и излучающих приборов.

Как следует из новой редакции документа, прототипы, которые ввозятся в страну с целью разработки ПО, не нуждаются в оформлении этого документа. Разрешено ввозить до 10 штук прототипов одной модели. Цель ввоза должна подтверждаться контрактом с отправителем продукции.

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