Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:19

Андрей Порайко рассказал слушателям Legal High School о плюсах и минусах различных способов обращения взыскания на предмет ипотеки

Школа судебной практики в рамках Legal High School начала работу с выступления партнера практики решения споров ЮК EVERLEGAL, к.н.гос.упр. Андрея Порайко. Тема лекции — «Способы обращения взыскания на предмет ипотеки. Законодательные пробелы и судебная практика».

Преподаватель Школы судебной практики назвал следующие способы обращения взыскания на предмет ипотеки преподаватель:

1) судебный:

— иск о взыскании средств (с последующим ипотечным производством),

— иск об обращении взыскании на предмет ипотеки;

2) внесудебный:

— договор об удовлетворении требований ипотекодержателя (или ипотечная оговорка),

— исполнительный документ нотариуса.

По словам г-на Порайко, бытует мнение, что исполнительный документ нотариуса относится к судебному способу защиты, так как исполнительное производство является последней стадией гражданского процесса. Однако нотариус не решает спора по сути, а только удостоверяет факт бесспорности требований, указал в свое время Верховный Суд Украины. Следовательно, имеются основания относить его к внесудебному способу защиты, уверен лектор.

При обращении с иском о взыскании позитивным моментом можно считать то, что приобретатель реализованного имущества получает статус добросовестного приобретателя. «Если правильно продать имущество, то приобретатель получает статус, при котором истребовать у него имущество невозможно», — заявил спикер. Есть и судебные дела, когда это правило пытаются оспорить, но результата удается добиться редко. Негативная сторона процедуры — затягивание процесса и исполнительного производства. К тому же существует целый ряд условий продажи ипотечного имущества: отсутствие другой собственности, наличие задолженности исключительно перед ипотекодержателем (а не перед связанными лицами), соблюдение порядка реализации, предусмотренного законом об ипотеке. Проблемой является и невозможность изменять способ исполнения решения суда.

Иск об обращении взыскании на предмет ипотеки имеет такие плюсы, как надежность решения суда и презумпция добросовестности приобретателя. Очень многие банки пошли таким путем. Реализация имущества в этом порядке — «наиболее надежный способ» перехода права собственности. Проблемные аспекты данного способа заключаются в надлежащем составлении оценки и рецензии, а также в риске допущения ошибок судом. Должники считают, что рецензирование оценки имущества необходимо, а представители взыскателей, наоборот, настаивают на необходимости только оценки. По мнению Андрея Порайко, для всестороннего изучения обстоятельств дела в суде такая рецензия нужна. Можно ли обратиться с иском о признании права собственности на ипотечное имущество? Нельзя, считает г-н Порайко, так как на момент обращения в суд такого права истец еще не имеет.

Допустимо ли обращаться одновременно с двумя исками — о взыскании средств и об обращении взыскания? Да. Лектор уточнил, что такая позиция отображена в постановлении пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел №5 от 3 марта 2012 года «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, возникающих из кредитных правоотношений».

Крайне редко заключается договор об удовлетворении требований ипотекодержателя. Чаще встречается на практике ипотечная оговорка. Положительными сторонами этого способа являются дешевизна и скорость. А проблемы связаны с риском допущения ошибок при формировании пакета документов, что позволит госрегистраторам отказать в регистрации. Также существует возможность обжалования в Комиссии Минюста и судах разных юрисдикций. В какой именно суд может обратиться лицо? Если решение госрегистратора нарушает публичный порядок, то это административный спор. Если же лицо считает, что его право нарушено, то обратиться можно в общий суд.

При внесудебном способе обращения основное обязательство прекращается, подчеркнул выступающий. Такая позиция законодателя не совсем обоснованна, хотя и выгодна должникам. Положение части 4 статьи 36 Закона Украины об ипотеке «вызывает массу вопросов», резюмировал юрист.

Исполнительный документ нотариуса Андрей Порайко назвал наиболее спорным способом взыскания. Количество отмены подобных документов в суде очень большое. Хотя на первый взгляд процедура взыскания в таком порядке кажется быстрой и дешевой. Граждане во многих случаях обращаются к знакомым нотариусам, хотя те оказывают им медвежью услугу, допуская массу ошибок. Это влечет за собой признание исполнительного документа нотариуса не подлежащим исполнению. Так, нотариусы часто не устанавливали бесспорность требований или определяли ее неверно. Не всегда соблюдались сроки составления исполнительного документа после возникновения права требований и т.д. Лектор подчеркнул, что уведомление нотариус должен отправить как должнику, так и ипотекодержателю.

Кроме того, г-н Порайко отметил, что можно одновременно подать судебный иск к должнику и использовать способ внесудебного обращения взыскания. Это правомерно, если не было фактического исполнения, уточнил юрист. Такая позиция базируется на решениях ВСУ и упомянутом уже постановлении пленума ВССУ №5.

Резюмируя, лектор подчеркнул, что способ обращения взыскания зависит от целей. Если цель — провести переговоры с должником, то нужно использовать исполнительный документ нотариуса. Но если целью является эффективное и надежное обращение взыскания на имущество, следует подавать иск об обращении взыскания на предмет ипотеки, а также реализовывать внесудебный порядок на основании ипотечной оговорки.