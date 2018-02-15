он же e-mail

Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:19

СМИ: утвержден порядок применения оружия и боевой техники военнослужащими в зоне АТО

Кабинет Министров Украины на заседании 14 февраля 2018 года утвердил порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины во время выполнения заданий в районе проведения антитеррористической операции в мирное время. Соответствующие документы имеются в распоряжении СМИ.

В утвержденном порядке говорится о том, что военные, командиры соединений, воинских частей и подразделений ВСУ, которые применяют оружие и/или боевую технику, должны руководствоваться принципами, основанными на общепризнанных нормах международного гуманитарного права, в частности, это:

• неизбежность — применение оружия и/или боевой техники в случае, когда это абсолютно очевидно и необходимо;

• военная необходимость — применение оружия и/или боевой техники в случае, когда другими способами реализовать право на самооборону и/или выполнить поставленные задания невозможно;

• пропорциональность — применение оружия и/или боевой техники в той мере, которая необходима для достижения цели самообороны и/или выполнения поставленных заданий и не нанесет посторонним лицам и гражданским объектам чрезмерного ущерба по сравнению с ожидаемыми конкретными военными преимуществами.

Также порядок определяет, что военные имеют право применять оружие и/или боевую технику для:

• отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на объекты, которые охраняются (в том числе во время перемещения в/из района проведения антитеррористической операции);

• предотвращения совершения и/или прекращения террористического акта или деятельности террористов, террористических групп (организаций) или не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

• освобождения заложников, захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращения такого захвата;

• уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, которые находятся в пользовании террористов, террористических групп (организаций) или не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

• защиты гражданских лиц и объектов от нападения;

• задержания, разоружения или обезвреживания лиц, которые совершили и/или намерены совершить террористический акт.

Кроме того, командиры подразделений обязаны принимать исчерпывающие меры для защиты здоровья и жизни личного состава, гражданских лиц, а также военных и/или гражданских объектов, которые охраняются.