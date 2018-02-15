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Еврокомиссия предложила реформировать структуры институтов Евросоюза

15 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Еврокомиссия представила ряд конкретных шагов, которые могут улучшить функционирование Евросоюза. Соответствующие предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

ЕК предлагает, чтобы в рамках выборов в Европейский парламент политические партии выдвигали кандидатов заранее, до конца 2018 года. Тогда предвыборные кампании смогут начаться раньше.

Также ЕК предлагает обращать больше внимания на связь между партиями стран — членов ЕС и европейскими партиями.

«Политические партии на национальном уровне должны повысить прозрачность относительно европейских партий, к которым они относятся, например, используя свои логотипы в кампании и материалах для голосования», — говорится в сообщении.

Лидеры Европейского совета также должны решить вопрос состава Европарламента в 2019 — 2024 годах на основе предложения Европарламента. Также они должны решить, что делать с вакантными местами после выхода Великобритании из ЕС.

Перед назначением нового состава Еврокомиссии, в которую входят 28 членов от каждого государства ЕС, лидеры должны решить, стоит ли и дальше придерживаться принципа одного представителя из каждой страны-члена или, наоборот, уменьшить состав комиссии.

Также предлагается сделать структуру ЕС эффективной посредством объединения в одну должностей президента Евросовета и президента Еврокомиссии.

Кроме того, Еврокомиссия увеличит число встреч в рамках инициативы диалога граждан с представителями Еврокомиссии, Европарламента, правительств стран — членов ЕС, местной власти и гражданского общества.

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