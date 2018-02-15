Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:18

Верховный Суд принял решение относительно судьи, которая больше года не ходила на работу

Отсутствие полномочий на осуществление правосудия не освобождает судью от обязанности приходить на работу. К такому выводу пришел Верховный Суд при рассмотрении дела об отказе Высшего совета правосудия внести представление Президенту на назначение судьи Черновицкого окружного административного суда.

В частности, в решении Верховного Суда, принятом 25 января 2018 года, говорится, что фактическим основанием для отказа во внесении представления Президенту о назначении истицы на должность судьи было ее отсутствие на работе больше года, как считает ВСП, без уважительных причин.

Как пояснила истица, ее отсутствие на работе было обусловлено уважительной причиной — тяжелой болезнью ее родителей.

Согласно материалам дела, в период, когда судья не выходила на работу, пятилетний срок ее полномочий на должности судьи закончился, однако вопрос о назначении ее на эту должность бессрочно в то время не был решен. Фактически истица, хотя и без полномочий на осуществление правосудия, однако будучи судьей Черновицкого окружного административного суда, не выходила на работу больше года.

Кроме этого Верховный Суд установил, что об истинных причинах своего длительного отсутствия на работе судья не уведомляла руководство суда, в котором работала, несмотря на неоднократные попытки контактировать с ней и выяснить эти причины. При этом официальные документы, удостоверяющие наличие у истицы законных оснований не выходить на работу (отпуск, листок временной нетрудоспособности), отсутствуют.

По этому поводу ВС отметил, что отсутствие полномочий на осуществление правосудия не освобождает судью от соблюдения других требований законодательства и общепринятых правил поведения. Такое поведение истца (не выходить больше года на работу и не считать нужным сообщать об этом руководству суда), кроме того, что неправомерно, еще и неприемлемо ввиду той должности, которую он занимает.

На заседании ВСП истица отказалась объяснять причины своего отсутствия, что, в частности, дало ответчику основания для однозначного вывода о том, что она не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Напомним: 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия отказал во внесении представления Президенту на назначение бессрочно судьи Черновицкого окружного административного суда Скакун О.П. Как говорится в решении ВСП, срок полномочий судьи закончился 13 мая 2014 года. С декабря 2014-го по январь 2015-го, с мая по декабрь 2015-го и с января по сентябрь 2016 года судья отсутствовала на работе.