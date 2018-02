Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:19

Как расширит права адвокатов разрабатываемая Конвенция о профессии юриста

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла рекомендацию с призывом к Комитету министров подготовить и принять документ под названием «European Convention on the Profession of Lawyer» (Европейская конвенция о профессии юриста). Об этом сообщается на сайте Совета адвокатур и юридических обществ Европы (CCBE). Инициатива разработать такой документ была высказана еще в конце 2016 года, но сейчас она получила большую поддержку. Предполагается, что возможность присоединиться к документу должны иметь и государства, не входящие в Совет Европы.

Конвенция должна придать обязательную силу тем принципам, которые и так стали общепризнанными. Существующие документы, в том числе Рекомендация №R (2000) 21 Комитета министров государствам-членам о свободе осуществления профессии адвоката, не были в полной мере эффективными в вопросах защиты адвокатов.

Предполагается, что часть гарантий может быть распространена и на «независимых» практикующих юристов. Однако нет единства в том, чтобы предоставить юрисконсультам (внутренним юристам) право защищать информацию профессиональной тайной, так как их коммуникация с клиентом охватывается коммерческой тайной.

В фокусе разрабатываемой конвенции находятся три вопроса:

1) объем и защита профессиональной тайны;

2) определение того, кто является юристом;

3) роль и защита профессиональных органов.

На первый взгляд многие положения будущей конвенции уже отображены в украинском законодательстве. Поэтому такой документ способен скорее защитить уже имеющийся объем гарантий украинских адвокатов. Хотя дополнительный положительный эффект, связанный с ее возможной ратификацией, все же прогнозируется. «Перечень гарантий адвокатской деятельности будет более широким и более детализированным, чем это предусмотрено статьей 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». В таком случае в национальное законодательство необходимо будет внести правки и дополнить соответствующими положениями», — заявил Владимир Богатырь, управляющий партнер АО «Богатырь и Партнеры», к.ю.н. Если изменения не будут внесены в национальный закон, адвокат в любом случае получает дополнительный механизм защиты своих прав. В разрабатываемой конвенции также будет прописан четкий механизм, регулирующий вопрос применения необходимых мер для предотвращения либо пресечения нарушения прав адвоката. «Так, в пункте 6 проекта конвенции говорится о введении двойного механизма систематического и регулярного контроля: во-первых, использование петиций в ПАСЕ, поднимающих нерешенные национальные проблемы, где защита прав, требуемая новой конвенцией, по-видимому, отсутствует; во-вторых, ежегодная система отчетности перед комитетом экспертов о том, как власти решают проблемы», — добавил г-н Богатырь.

Высказываются предложения, чтобы расследованием случаев нарушения прав адвокатов занимался орган, действующий схожим образом, как и Платформа Совета Европы по содействию защите и безопасности журналистов.

Подробнее о разработке нового международного акта читайте в статье «Расширенное создание» в выпуске газеты «Юридическая практика» №7 (1051) от 13 февраля с.г.