Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:18

Украина завершает переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей — МВД

Украина приблизилась к завершению переговоров о безвизовом режиме с Южной Кореей, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в соцсети.

«Во время короткого визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества. На встрече с министром МВД, Генеральным комиссаром полиции, председателем Совета при Президенте мы сделали свою работу для завершения переговоров по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины», — написал А.Аваков.

Он также отметил, что по этому вопросу уже состоялось координационное совещание с МИДом по имплементации достигнутых договоренностей.

«МИД и МВД Украины уже подготовили интенсивную пошаговую программу действий. В короткий срок сделаем все, чтобы каждый из вас, кто читает эти строки, имел возможность сам в этом убедиться как можно скорее — воспользовавшись безвизовым режимом с Южной Кореей для целей бизнеса или путешествий», — заявил А.Аваков.

Он также отметил «высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной», а также подчеркнул риторичность вопроса, нужен ли нам безвизовый режим с 11-й экономикой мира.