Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина завершает переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей — МВД

15 февраля 2018 года Источник:День

Украина приблизилась к завершению переговоров о безвизовом режиме с Южной Кореей, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в соцсети.

«Во время короткого визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества. На встрече с министром МВД, Генеральным комиссаром полиции, председателем Совета при Президенте мы сделали свою работу для завершения переговоров по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины», — написал А.Аваков.

Он также отметил, что по этому вопросу уже состоялось координационное совещание с МИДом по имплементации достигнутых договоренностей.

«МИД и МВД Украины уже подготовили интенсивную пошаговую программу действий. В короткий срок сделаем все, чтобы каждый из вас, кто читает эти строки, имел возможность сам в этом убедиться как можно скорее — воспользовавшись безвизовым режимом с Южной Кореей для целей бизнеса или путешествий», — заявил А.Аваков.

Он также отметил «высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной», а также подчеркнул риторичность вопроса, нужен ли нам безвизовый режим с 11-й экономикой мира.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом