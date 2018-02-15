Сегодня 15 февраля 2018 года, 11:14

КС Польши может учесть опасения украинцев в законе об Институте нацпамяти

Конституционный суд Польши, который сейчас изучает изменения в закон об Институте национальной памяти, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Украинцы тоже протестуют против изменений в закон о ИНП. Однако Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения», — заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.

«Мы хотели бы, чтобы Украина принадлежала к семье демократических стран в Европе. Мы поддерживаем ее территориальную целостность, поддерживаем в конфликте с Россией», — подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня.

По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но нужно время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943 — 1944 годах). По его словам, необходим исторический диалог между обеими странами.

Я.Чапутович подчеркнул, что Польша хочет «разблокировать» отношения с Украиной. Он выразил надежду, что вскоре в Польшу приедет вице-премьер Украины Павел Розенко, который проведет переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским.

«Мы рассчитываем на то, что будут восстановлены эксгумационные работы и смогут разговаривать историки», — подчеркнул польский министр.

Напомним^ 6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.