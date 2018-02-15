Сегодня 15 февраля 2018 года, 11:14

ВККС планирует в 2018 году провести первичное квалифоценивание всего судейского корпуса

14 февраля с.г. в Высшей квалификационной комиссии судей Украины стартовал очередной этап первичного квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности. В этот день экзамен сдавали 57 судей. С 14 февраля по 15 марта 2018 года 990 судей из всех регионов Украины будут сдавать двухуровневый экзамен в рамках квалификационного оценивания судей. В планах ВККС — оценить в 2018 году всех судей — около 5,2 тыс. действующих судей из 5,7 тыс. представителей судейского корпуса. Отметим, что порядка 500 судей уже прошли первичное квалифоценивание в 2016 году, а также приняли участие в конкурсе в Верховный Суд.

Среди 990 судей, которые проходят оценивание, 320 работают в местных общих судах, 63 — судьи окружных административных судов, 59 — хозяйственных судов, 395 — апелляционных судов, 116 — апелляционных административных судов, 37 — апелляционных хозяйственных судов.

Оценивание проводится посредством сдачи судьей двухуровневого экзамена — анонимного тестирования и практического задания, исследования судейского досье и собеседования с членами ВККС. Максимальное количество баллов при оценке равно 1000, проходной порог установлен на уровне 67%. Отказ судьи от оценивания или отрицательный его результат является основанием для увольнения.

Председатель ВККС Сергей Козьяков назвал это квалифоценивание самой масштабной процедурой Комиссии, а также рассказал о планах его проведения: проходить анонимное тестирование и выполнять практическое задание судьи будут в один день, в группах по 60 человек, 2-3 раза в неделю. Станислав Щотка, секретарь квалификационной палаты ВККС, новеллой этого квалифотбора назвал его проведение полностью на технической базе ВККС: «У нас есть техническая возможность обеспечить всех компьютерами для сдачи экзаменов и защитить информацию, для того чтобы исключить возможность какого-либо внешнего влияния». Г-н Щотка также прокомментировал логику очередности сдачи экзамена — в первую очередь это судьи-«пятилетки», у которых закончились полномочия, а также судьи апелляционных судов — на уровне апелляционных инстанций недоукомплектованность штата составляет 40-45 %. Далее — судьи, работающие в судах, где действительно сложная кадровая ситуация и соответственно повышенная нагрузка. Потом — судьи из городов-миллиоников — концентрация дел в судах там тоже очень высокая. Он также подчеркнул, что первичное квалифоценивание судей было бы логично соединить с процессами реорганизации судов, ликвидации и создания новых окружных судов (хотя закон этого и не предусматривает) — такой механизм позволит получить достаточно эффективный ответ, кто из судей соответствует высоким стандартам и может быть рекомендован для перевода или назначения в реорганизованные или созданные суды.