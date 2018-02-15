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Изменен порядок уплаты ЕСВ отдельным категориям лиц

15 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Кабинет Министров Украины на своем заседании принял постановление, которое изменяет порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в отношении отдельных категорий застрахованных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Как отмечают в правительстве, таким образом принципы начисления ЕСВ согласованы с законом о повышении пенсий.

В частности, напоминают в КМУ, был изменен размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, равной 15 размерам минимальной заработной платы.

К лицам, подлежащим общеобязательному государственному пенсионному страхованию, отнесены лица, которые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают помощь при усыновлении ребенка.

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