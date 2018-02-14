Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

Судья КАС ВС, лектор LHS Владимир Кравчук проанализировал особенности кассационного производства в административном процессе

Законодатель отдельно принципы кассации не определил. Их определил судья Кассационного административного суда в составе ВС Владимир Кравчук в ходе лекции о нюансах кассационного производства в рамках Legal High School. Итак, он выделил следующие принципы: кассация всегда идет после апелляции; новое законодательство существенно ограничило право на кассацию — только в случаях, предусмотренных законом (часть 1 статьи 328 КАС Украины); обжалованию подлежат только те определения, которые прямо указаны в законе (часть 2 статьи 328 КАС Украины); основаниями для кассационного рассмотрения служат неправильное применение судом норм материального права или нарушение норм процессуального права; ВС не устанавливает факты и не дает им оценку; пересмотр осуществляется в пределах доводов и требований кассационной жалобы (но не исключительно); дело рассматривается в порядке упрощенного производства.

Владимир Кравчук обратил внимание, что судом кассационной инстанции в административных делах является Верховный Суд, а не Кассационный административный суд в составе ВС. И в этом контексте на практике уже возникают определенные трудности. Лектор выделил пять судебных составов ВС: 1) судья-докладчик, 2) коллегия судей (постоянная «тройка» или «пятерка») — входит в состав палаты; 3) палата (в КАС действует три палаты: налоговая, социальная и по выборам); 4) объединенная палата — по два судьи из состава каждой палаты и председатель кассационного суда; 5) Большая Палата — по пять судей от каждого кассационного суда и председатель Верховного Суда (на данный момент в Большой Палате — по четыре судьи от каждого кассационного суда).

По словам лектора, новое законодательство фактически внедрило новый принцип изменения правового заключения: «Изменяет тот, кто установил».

Детально г-н Кравчук остановился на вопросах сроков, формы и содержания. В соответствии с КАС Украины наименование суда кассационной инстанции — Верховный Суд. Спикер отметил, что к судьям продолжают поступать документы, адресованные Верховному Суду Украины, для судьи-формалиста этого достаточно для принятия определения об оставлении жалобы без движения. Говоря о форме и содержании, судья акцентировал внимание на необходимости обоснования требований лица, подающего кассационную жалобу, с указанием того, в чем заключается неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права; также следует указывать, как правовую норму (статью закона) применили суды и почему это неправильно. Формальным основанием для оставления жалобы без движения является отсутствие даты получения копии обжалуемого судебного решения суда апелляционной инстанции. Владимир Кравчук рекомендует в начале текста кассационной жалобы указывать эту дату.

Судья ВС напомнил, что кассационная жалоба может содержать ходатайство лица о рассмотрении дела при его участии. При отсутствии такого ходатайства считается, что лицо не желает принимать участие в судебном заседании суда кассационной инстанции. Если сторона заинтересована в том, чтобы суд рассмотрел жалобу в максимально короткие сроки, Владимир Кравчук не рекомендует ходатайствовать о рассмотрении дела при участии сторон. К примеру, лично он может назначить рассмотрение дело при участии сторон не раньше 22 марта с.г.

Также спикер детально проанализировал нюансы пропуска срока обжалования, возврата жалобы (самое «популярное» основание — жалоба подана лицом, не имеющим административной процессуальной дееспособности, не подписана или подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано), отказа в открытии производства, а также обязательные основания отмены судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение.