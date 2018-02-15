Сегодня 15 февраля 2018 года, 11:14

Украинские юристы призвали правительство открыто выбирать кандидатов в конкурсные комиссии для назначения на должности в ГБР

Профессиональные юридические организации (Ассоциация адвокатов Украины и Ассоциация юристов Украины) обратились с Открытым письмом к директору Государственного бюро расследований Роману Трубе, а также в Кабинет Министров Украины и Министерство юстиции, в котором выразили обеспокоенность закрытостью и непрозрачностью формирования состава конкурсных комиссий для назначения на должности в Государственном бюро расследований и призвали совершить ряд действий.

Так, в письме профорганизаций указывается, что отбор кандидатов в состав конкурсных комиссий проведен в условиях закрытости и непрозрачности. Кроме того, Порядком о проведении конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, утвержденного приказом ГБР, не регламентирован порядок образования комитета по отбору представителей общественных объединений, утверждающий состав конкурсных комиссий, порядок отбора участников указанного комитета, требования к участникам комитета; критерии несоответствия представителей общественных объединений при определении состава конкурсных комиссий; вид голосования и количество туров голосования.

Юристы обратили внимание на то, что закрытой и необнародованной является информация об общественных объединениях, выдвинувших кандидатуры в состав конкурсных комиссий, основаниях отклонения их кандидатов, решении о несоответствии определенных кандидатов установленным требованиям, протоколе голосования за состав конкурсных комиссий, а также отсутствует решение об утверждении состава конкурсной комиссии.

В связи с этим юридические организации попросили внести изменения в Порядок о проведении конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, которыми детально регламентировать Порядок образования комитета по отбору представителей общественных объединений, утвердить состав конкурсных комиссий, порядок отбора участников указанного комитета, требования к участникам комитета. Также среди требований юристов — отменить решение об утверждении состава конкурсных комиссий для назначения на должности в Государственном бюро расследований, объявление, опубликованное 12 февраля 2018 года на правительственном портале и разместить новое предложение о выдвижении общественными объединениями кандидатур в состав конкурсных комиссий для назначения на должности в Государственном бюро расследований.