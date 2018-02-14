Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

Споры о пенсионном обеспечении, выдаче паспортов и очищении власти — таких категорий дел касаются представления судов о рассмотрении дела как образцового — Владимир Бевзенко, судья КАС ВС

О новом институте типовых и образцовых дел в рамках Legal High School рассказал судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор Владимир Бевзенко. Он сообщил, что в КАС ВС поступило 18 представлений от окружных административных судов о рассмотрении дела Верховным Судом как образцового. Эта цифра не является показательной, поскольку не все представления нижестоящих судов будут удовлетворены — суд отказал в открытии четырех представлений ввиду недостатков их оформления, а не потому, что характер дел не соответствовал определенным критериям.

Анализ 18 представлений, по словам Владимира Бевзенко, свидетельствует о том, что это в основном социальные споры, касающиеся пенсионного обеспечения (около 30 типовых дел были направлены в ВС), выдачи паспортов (четыре дела) и очищения власти (около 100 типовых дел поступило в ВС).

Образцовое административное дело — типовое административное дело, принятое к производству Верховным Судом (ВС) как судом первой инстанции для вынесения образцового решения. Типовые административные дела должны соответствовать таким критериям: 1) ответчиком выступает один и тот же субъект властных полномочий (его обособленные структурные подразделения); 2) спор возник на аналогичных основаниях; 3) отношения регулируются одними и теми же нормами права; 4) истцами заявлены аналогичные требования.

Если в производстве одного или нескольких судов находятся (в настоящее время, обратил внимание спикер; если производство по делу приостановлено, фактически суд это дело не рассматривает) типовые дела, количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения («три, четыре, десятки, сотни — количество определяется целесообразностью», как отметил г-н Бевзенко), суд, рассматривающий одно или больше таких дел, может обратиться в ВС с представлением о рассмотрении одного из них как судом первой инстанции. ВС разрешает образцовые дела по правилам упрощенного искового производства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 290 КАС Украины. На это время суд, ставший инициатором представления, вправе приостановить производство по делу.

Отвечая на вопросы слушателей, г-н Бевзенко обратил внимание на часть 3 статьи 291 КАС Украины: «суд учитывает правовые заключения ВС, изложенные в решении по результатам рассмотрения образцового дела». То есть учитывать заключение ВС —это право, дискреция нижестоящего суда, а не его обязанность.

«Кто подписывает представление о рассмотрении дела Верховным Судом как образцового?» — задался вопросом спикер. Очевидно, что подписывать представление должны все судьи, которые принимают участие в рассмотрении дела (руководитель суда — это, безусловно, уважаемая фигура, но если он не принимал участия в рассмотрении дела, то не уполномочен подписывать представление).

Владимир Бевзенко подчеркнул, что открытие производства по образцовому делу осуществляется коллегией судей ВС в составе не менее пяти судей в течение десяти дней со дня поступления материалов в Верховный Суд. Определение об открытии публикуется на веб-портале «Судебная власть», а также в СМИ.