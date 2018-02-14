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Президент подписал закон об использовании спортивного оружия

14 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» (относительно уточнения некоторых положений)», принятый парламентом в январе. Соответствующая информация обнародована на сайте парламента. Так, в графе прохождения документа указано, что 13 февраля закон возвращен с подписью Президента.

Напомним: 18 января Верховный Совет принял Закон «О внесении изменений в закон Украины «О физической культуре и спорте» (регистрационный номер 6120). Законом определено, что спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, охолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным на Украине.

Документом закреплено, что приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, развивающими виды спорта, признанные на Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, охолощенного и холодного оружия.

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