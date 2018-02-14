КСУ отказал в открытии производства относительно моратория на отчуждение сельхозземель

Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства относительно пунктов 14, 15 раздела Х переходных положений Земельного кодекса о моратории на отчуждение сельхозземель. Об этом говорится в сообщении Конституционного Суда.
Конституционное ходатайство было направлено в начале 2017 года 55 депутатами Верховного Совета. Один из инициаторов представления — Алексей Мушак — говорил, что в случае признания земельного моратория неконституционным на Украине может появиться абсолютно свободный рынок земли. По его мнению, Конституция Украины гарантирует гражданам право собственности, которое включает в себя три элемента: владение, использование, распоряжение. Мораторий не позволяет владельцам в полной мере распоряжаться землей, чем нарушает Конституцию, и депутат был уверен, что КС подтвердит это.
Формально мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине действует временно, но его постоянно продлевают. Причина в том, что на Украине до сих пор не определились, как запускать рынок земли.
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