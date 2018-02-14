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«Маленькая, но победа»: ВС истолковал норму УПК о подтверждении полномочий в процессе в пользу адвокатов

14 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд подтвердил, что полномочия адвоката в уголовном процессе могут подтверждаться в дополнение к свидетельству лишь одним документом (например, ордером). Об этом сообщает партнер ЮК «Василь Кисиль и Партнеры» Виталий Касько на своей странице в Facebook.

Юрист считает это событие «маленькой, но победой».

«Полномочия адвоката на участие в уголовном производстве в дополнение к свидетельству о праве на занятие адвокатской деятельностью могут по закону подтверждаться одним из следующих документов: либо договором, либо ордером, либо поручением учреждения системы бесплатной правовой помощи», — заявил адвокат.

По его словам, «вполне очевидный из буквального толкования» статьи 50 Уголовного процессуального кодекса тезис годами не находил отражения в правоприменительной практике многих следователей, прокуроров и судей.

Как сообщается, еще 23 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева незаконно отказался рассматривать апелляцию адвоката со ссылкой на отсутствие у него полномочий. Причина в том, что договор адвокат приложил, а ордер — нет.

«Приятно, что коллегия Верховного Суда наконец разъяснила судам, как читать элементарную норму права», — резюмирует г-н Касько.

Решение суда доступно по ссылке.

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