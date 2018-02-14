Правительство одобрило гособоронзаказ на 2018 — 2020 годы

Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018 — 2020 годы.
Как сообщается на сайте правительства, в среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах.
Ранее проект государственного оборонного заказа на 2018 — 2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины. Тогда секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в 2018 году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.
Приоритетным направлением государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных Сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.
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