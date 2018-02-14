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Украина отказала в выдаче разрешений на ввоз книг из РФ и ОРДЛО 259 раз

14 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Сегодня разрешения на ввоз на Украину выданы почти на 10,5 тыс. наименований книг из государства-агрессора и ОРДЛО, отказано в выдаче разрешений в 259 случаях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

«В целом по состоянию на 14 февраля 2018 года Госкомтелерадио предоставило субъектам хозяйствования разрешения на ввоз почти 10,5 тыс. наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время зафиксировано 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 — на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины», — говорится в сообщении.

В частности, Госкомтелерадио отказало ООО «Форс Украины» в выдаче разрешения на ввоз на Украину с территории государства-агрессора книги Романа Сенчина «Постоянное напряжение» и серии книг «Путешествие вокруг света»(издатель — ООО «Издательство «Э»).

«В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны... Серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызвала вопросов относительно содержания, однако в выходных данных изданий сказано: «Напечатано в России. Республика Крым». Именно в связи с этой «ошибкой» в географических данных (Крым был, есть и будет украинским) издание не получило разрешения на ввоз и распространение на Украине», — добавили в ведомстве.

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