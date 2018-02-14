Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:12

Судья КААС, лектор LHS Андрей Горяйнов раскрыл нюансы апелляционного производства по новому КАС Украины

Нюансами апелляционного производства в рамках Legal High School поделился судья Киевского апелляционного административного суда Андрей Горяйнов. Он напомнил, что теперь как суды апелляционной инстанции могут действовать и Верховный Суд, и Большая Палата ВС.

Судья проанализировал новые возможности апелляционного обжалования определений отдельно от решений суда: обеспечение доказательств, отказ в обеспечении доказательств, обжалование определения об обеспечении доказательств; открытие производства по делу с нарушением правил подсудности; назначение экспертизы; отказ в открытии производства по исключительным обстоятельствам; замена стороны по делу в порядке процессуального правопреемства; взыскание штрафа в порядке процессуального принуждения; восстановление полностью или частично утерянного судебного производства. Андрей Горяйнов подчеркнул, что новый КАС не предусматривает возможности обжалования определения об оставлении дела без движения.

Лектор затронул и общие правила сроков апелляционного обжалования: срок обжалования решения суда составляет 30 дней со дня его оглашения, определения — 15 дней. «Если на судебном заседании были объявлены только вступительная и резолютивная части решения (определения) суда, или если дело рассмотрено в порядке письменного производства, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения», — уточнил судья. Из этих общих сроков есть и исключения — так называемая категория срочных административных дел (глава 2 КАС Украины). В эту категорию законодатель включил, в частности, вопрос о мирных собраниях.

В два раза увеличены сроки апелляционного рассмотрения. Так, срок рассмотрения апелляционной жалобы на решение составляет 60 дней со дня принятия определения об открытии апелляционного производства, жалобы на определение суда — 30 дней.

Отдельно г-н Горяйнов остановился на новых требованиях к содержанию апелляционной жалобы, в их числе — наименование суда первой инстанции, принявшего решение, номер дела и дата принятия решения; идентификационный код юридического лица в реестре, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физлица (при его наличии) или номер и серия паспорта для физлица, подающего жалобу; полное наименование или Ф.И.О. других участников дела, их местонахождение или место жительства; дата получения копии обжалуемого судебного решения суда первой инстанции, основания освобождения от уплаты судебного сбора. При этом необязательно указывать дату подачи апелляционной жалобы.

Также спикер отметил, что суд учитывает дополнения или изменения апелляционной жалобы только в случае предоставления доказательств направления копии соответствующих дополнений или изменений другим участникам дела. Жалобщик вправе отозвать апелляционную жалобу до вынесения определения об открытии апелляционного производства. Жалобщик может отказаться от апелляционной жалобы полностью или частично до окончания апелляционного производства.

Говоря об основаниях для отмены судебного решения полностью или частично и принятия нового решения в соответствующей части или изменения решения, Андрей Горяйнов обратил внимание на разъяснения, изложенные в КАС Украины, относительно того, что следует считать неправильным применением норм материального права: неправильное толкование закона или применение закона, не подлежащего применению, или неприменение закона, подлежащего применению.