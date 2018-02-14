Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:12

Парламенту предложили увеличить переходный этап имплементации «языковой статьи» до 2023 года

Кабинет Министров Украины предлагает Верховному Совету увеличить переходный этап имплементации «языковой статьи» в школах для национальных меньшинств до 2023 года. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон об образовании был принят на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По словам министра образования Лилии Гриневич, указанный законопроект разработан во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии.

«Законопроект предусматривает продление переходного периода до 2023 года», — отметила Л.Гриневич.

Ранее министр сообщала, что скандальная языковая статья закона об образовании будет уточнена.

«Эта статья будет уточнена и для реализации прописана в законе о среднем образовании, специальном законе, проект которого мы готовим во исполнение закона «Об образовании», а также в образовательных стандартах и учебных планах», — сказала она после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом в Киеве.