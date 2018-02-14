Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

КМУ утвердил Годовую национальную программу Украина-НАТО

Кабинет Министров Украины на своем заседании 14 февраля утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, а также одобрил соответствующий проект Указа Президента Украины с целью последующей передачи акта на подпись главы государства. Об этом сообщается на правительственном портале.

ГНП является главным программным документом, который направляет и регулирует весь комплекс вопросов сотрудничества с НАТО. Программа на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местных органов власти и других институтов и организаций.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что ГНП является основным стратегическим документом планирования внутригосударственных реформ в контексте взаимодействия Украины с Североатлантическим альянсом. Цель этого взаимодействия — подготовка к вступлению в НАТО.

«По своему содержанию и формату трансформированная и модернизированная ГНП-2018 все больше становится похожа на современные стратегические документы. Ежегодное увеличение количества мероприятий сотрудничества свидетельствует, в частности, о положительном алгоритме активизации сотрудничества, расширении сфер взаимодействия», — подчеркнула вице-премьер-министр.

Она также сообщила, что уже в ближайшие дни начнется подготовка ГНП на 2019, которая будет совмещена с подготовкой государственного бюджета на 2019 год.

«Наша задача — составить дорожную карту подготовки к членству в НАТО, которая была бы по содержанию и идеологии сродни программе деятельности правительства и имела бы соответствующее финансовое наполнение», — сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.