Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

Административные суды все больше будут переходить к упрощенной форме производства — лектор LHS Сергей Верланов

Формы административного судопроизводства в ходе специального курса «Новые процессуальные кодексы» Legal High School проанализировал партнер ЮФ Sayenko Kharenko, к.ю.н. Сергей Верланов.

В самом начале лекции спикер отметил, что новый Кодекс административного судопроизводства (КАС) Украины изменил свыше 50% «правил игры». По его словам, основная идея реформы административного судопроизводства заключается в борьбе с системными вызовами, решении проблем, накопившихся с момента создания админсудов, а особенно за последние три-пять лет. Наглядно эту проблему проиллюстрируют статистические данные: в январе-ноябре 2017 года на рассмотрении окружных административных судов находилось 145 345 дел и материалов, из которых рассмотрено 110 401, на рассмотрении апелляционных админсудов находилось 91 554 дела и материала, из них рассмотрено 79 826 дел, на рассмотрении ВАСУ — 63 464 дела и материала, по которым вынесено 24 460 судебных решений. Перед началом работы нового ВС в ВАСУ оставались нерассмотренными почти 37 000 дел и материалов. «Это основной вызов, который и спровоцировал такую глубокую трансформацию законодательства», — считает г-н Верланов.

Он подчеркнул, что по новому КАС Украины административное судопроизводство осуществляется в порядке искового производства в двух формах: упрощенной или общей (часть 1 статьи 12 КАС Украины). Упрощенная форма предназначена для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, приоритетом которых является быстрое разрешение (часть 2 статьи 12 КАС Украины). Общая форма судопроизводства служит для рассмотрения дел, которые в связи со сложностью или другими обстоятельствами нецелесообразно рассматривать в упрощенном порядке (часть 3 статьи 12 КАС Украины).

Сергей Верланов схематически продемонстрировал основные отличия между общей и упрощенной формами. Во-первых, общая форма предназначена для рассмотрения сложных дел, упрощенная — в основном для дел незначительной сложности. Во-вторых, общая форма судопроизводства предусматривает обязательное проведение подготовительного судебного заседания, упрощенная форма применяется для более быстрого рассмотрения дела. В-третьих, общая форма по сути (с учетом некоторых изменений) является формой производства по предыдущей редакции КАС Украины, а упрощенная форма введена для повышения эффективности судопроизводства. В-четвертых, общий срок производства при применении общей формы составляет до 120 дней, упрощенной — до 60 дней.

Лектор разъяснил слушателям порядок выбора формы производства. Так, форму производства выбирает суд по собственной инициативе или по ходатайству истца. Истец вправе обратиться с ходатайством о рассмотрении дела в упрощенном производстве одновременно с подачей искового заявления. Об избранной форме производства суд отмечает в определении об открытии производства по делу. Также г-н Верланов подчеркнул, что суд может принять определение о рассмотрении дела по правилам общего производства, если после увеличения размера исковых требований или изменения предмета иска дело подлежит рассмотрению по общим правилам.

В числе критериев, которыми руководствуется суд при выборе формы производства, Сергей Верланов выделил следующие: значение дела для сторон, избранный истцом способ защиты, категория и сложность дела, объем и характер доказательств по делу (в том числе необходимость назначения экспертизы, вызова свидетелей), количество сторон и других участников дела. Суд также учитывает наличие общественного интереса в рассмотрении дела и мнение сторон о необходимости рассмотрения дела по правилам упрощенного искового производства.

Преподаватель Legal High School обратил внимание, что КАС Украины содержит категории дел, рассматриваемых исключительно по правилам общего производства (часть 4 статьи 12 и часть 4 статьи 257 КАС Украины): об обжаловании нормативно-правовых актов (из этого правила есть исключения); об обжаловании решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий, если истцом также заявлены требования о возмещении вреда на сумму, превышающую 500 размеров прожиточного минимума (881 000 грн); о принудительном отчуждении земельного участка, других объектов недвижимого имущества в связи с общественной необходимостью; об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого может быть заявлено требование о взыскании денежных средств на сумму, превышающую 500 размеров прожиточного минимума.

По правилам упрощенного производства рассматриваются дела незначительной сложности. Г-н Верланов прогнозирует, что упрощенную форму административные суды будут применять ко всем делам (за исключением, конечно, категорий дел, подлежащих обязательному рассмотрению по общим правилам), если истцы не будут ходатайствовать об общей форме.

В завершение лекции спикер отметил, что упрощенная форма судопроизводства выступает основной формой административного процесса. А в случае рассмотрения дела по общим правилам не следует пренебрегать таким этапом, как подготовительное заседание, и нужно основательно к нему подготовиться. Особое внимание Сергей Верланов рекомендует уделять качеству документов, ведь суды все больше будут переходить к упрощенной форме производства.