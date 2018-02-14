Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

В правительстве рассказали, как выросли зарплаты на Украине

Реальный рост зарплат на Украине по итогам 2017 года составил 19%. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Как отметил глава правительства, номинальный рост зарплат был выше, но свою роль сыграла инфляция.

«Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%», — сказал В.Гройсман.