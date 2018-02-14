В правительстве рассказали, как выросли зарплаты на Украине

Реальный рост зарплат на Украине по итогам 2017 года составил 19%. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Как отметил глава правительства, номинальный рост зарплат был выше, но свою роль сыграла инфляция.
«Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%», — сказал В.Гройсман.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
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