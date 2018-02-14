Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ одобрил отчет о выполнении программы деятельности в 2017 году

14 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об экономических результатах 2017 года.

«Хотел бы поблагодарить парламент, министров за нелегкий год, в котором были и положительные моменты. Нам удалось удержать экономический рост. Мы увеличиваем производство продукции, люди имеют возможность трудоустройства. Но если мы хотим догнать партнеров, наш приоритет — повышение экономического роста», — сказал В.Гройсман.

После утверждения отчета глава правительства объявил, что документ будет передан в парламент. Ранее премьер-министр В.Гройсман заявил, что на 2018 год главный приоритет — рост ВВП.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом