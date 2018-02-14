Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

КМУ одобрил отчет о выполнении программы деятельности в 2017 году

Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об экономических результатах 2017 года.

«Хотел бы поблагодарить парламент, министров за нелегкий год, в котором были и положительные моменты. Нам удалось удержать экономический рост. Мы увеличиваем производство продукции, люди имеют возможность трудоустройства. Но если мы хотим догнать партнеров, наш приоритет — повышение экономического роста», — сказал В.Гройсман.

После утверждения отчета глава правительства объявил, что документ будет передан в парламент. Ранее премьер-министр В.Гройсман заявил, что на 2018 год главный приоритет — рост ВВП.