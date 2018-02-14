Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:12

НБУ обнародовал график работы банковской системы на время праздников в 2018 году

Национальный банк Украины сообщил о графике работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Дни работы системы электронных платежей Национального банка Украины переносятся:

● с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

● с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая;

● с пятницы 29 июня на субботу 23 июня;

● с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

● с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

При необходимости 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Также банки должны сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни, организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных и других денежных выплат, обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различного номинала.