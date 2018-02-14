Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:12

Правительство может расширить список санкций

Кабинет Министров Украины планирует внести изменения в Закон «О санкциях» и расширить его действие на использование программного обеспечения и средств телекоммуникации российского происхождения на объектах критической инфраструктуры. Соответствующий проект закона правительство рассмотрит 14 февраля на своем заседании.

Объекты критической инфраструктуры — это ведомства и учреждения, которые имеют стратегическое значение для экономики, безопасности государства и общества.

Причину для расширения действия санкций аргументирует и.о. главы Госспецсвязи Александр Чаузов в пояснительной записке к законопроекту: использование такого программного обеспечения происхождением из государства-агрессора является потенциальной угрозой национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Список юридических и физических лиц из России, против которых действуют специальные экономические санкции и другие ограничительные меры, определен указом Президента от 28 апреля 2017 года. Срок действия санкций — один год.

Как известно, Президент Петр Порошенко своим указом о введении в действие решения СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» ввел санкции в отношении юридических и физических лиц.