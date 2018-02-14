Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

«КАС содержит много действующих инструментов, и когда они будут проработаны в полном объеме, мы получим новое качество правосудия», — считает лектор LHS Наталия Блаживская

Слушатели Legal High School продолжают углубленное изучение новых процессуальных кодексов. Сегодня речь пойдет о процессуальных новациях в Кодексе административного судопроизводства (КАС) Украины. На ключевых новеллах административного процесса остановилась судья ВАСУ, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины, к.ю.н. Наталия Блаживская.

Лектор проанализировала измененные и новые термины нового КАС Украины, отметив, что термин «судебное решение» применим к решениям, постановлениям, определениям суда любой инстанции, а «решения суда» — это решения судов первой инстанции, в которых рассматриваются исковые требования. По словам лектора, нынешняя редакция термина «административный договор» снимает львиную долю дискуссий по поводу того, является ли тот или другой договор административным. Появились термины «малозначительное дело» и «типовое дело». Последний термин, по мнению г-жи Блаживской, перешел из решений Европейского суда по правам человека, но национальный законодатель адаптировал институт «пилотного постановления» к нашим реалиям. Институт типового, образцового дела поможет судебной власти идти в ногу со временем и унифицировать свои подходы, ведь принятие несовершенной правовой нормы порождает много типовых споров. Наталия Блаживская подчеркнула, что открыты несколько производств по типовым делам, судьи ожидают принятия образцового дела. В то же время она надеется, что, несмотря на огромную нагрузку, и у кассационной инстанции, и у Большой Палаты ВС найдется время, чтобы рассмотреть эти вопросы как можно скорее.

Лектор LHS обратила внимание на такую новинку, как производное исковое требование — требование, удовлетворение которого зависит от удовлетворения другого искового требования (основного требования). Также она указала на необходимость применения судом норм Конституции Украины как норм прямого действия, если суд придет к заключению, что закон или другой правовой акт противоречит Основному Закону. Такая норма была и в предыдущей редакции КАС Украины. Но теперь у суда появилась обязанность обратиться в ВС для решения вопроса о подаче представления в Конституционный Суд Украины относительно конституционности закона или другого правового акта.

Помимо этого Наталия Блаживская рассказала о формах административного судопроизводства. Новый КАС Украины содержит норму, согласно которой лица, нарушившие права и законные интересы других лиц, обязаны восстановить их, не ожидая предъявления иска. Эта норма, по словам лектора Legal High School, направлена на повышение правовой осознанности субъекта властных полномочий. Другой вопрос — как обеспечить исполнение этой нормы?

Судья ВАСУ отметила, что многие европейские коллегии называют положения КАС Украины об электронном судопроизводстве очень прогрессивными. К примеру, украинское законодательство, в отличие от Польши, где «электронный суд» уже действует, предоставляет больше возможностей сторонам. Да, проблемы с функционированием «электронного суда» есть, но законодательные нормы выписаны хорошо.

Лектор посоветовала обратить внимание на определение Верховного Суда от 5 января 2018 года (дело №820/3084/17), где ВС затрагивает вопрос представительства (в частности, указывается, что кассационная жалоба подписывается лицом, которое ее подает, или его представителем, имеющим оформленный надлежащим образом документ, подтверждающий его полномочия).

Г-жа Блаживская также проанализировала вопросы, связанные с привлечением к процессу «эксперта по вопросам права». Согласно КАС Украины, в качестве эксперта по вопросам права может привлекаться лицо, которое имеет ученую степень и является признанным специалистом в области права. Признанный — этот тот, который много выступает? Или пишет много статей? Что тут имеется в виду? Лектор считает данный вопрос открытым и напоминает, что заключение эксперта по вопросам права является для суда не доказательством, а информацией. То есть нельзя говорить об изменении парадигмы экспертных мнений.

«Кодекс — это живой инструмент, и от нас с вами зависит выявление проблемных нюансов, требующих усовершенствования», — резюмировала Наталия Блаживская. Она уверена: кодекс содержит много действующих инструментов, и когда они будут проработаны в полном объеме, мы получим новое качество правосудия.