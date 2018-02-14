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Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:11

Законопроект об Антикоррупционном суде не соответствует требованиям МВФ

Законопроект о создании Антикоррупционного суда, предложенный Президентом Петром Порошенко, не соответствует требованиям и условиям программы Международного валютного фонда. Об этом сообщил глава представительства миссии фонда на Украине Йоста Люнгман.

Он подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда является ключевым требованием МВФ для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи.

Кроме того, президентский законопроект вызвал широкую дискуссию между международными партнерами и донорами Украины, которые считают, что документ также не учитывает рекомендации Венецианской комиссии.

«Что действительно определяющее — это необходимость создать независимый Антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек. По законопроекту есть широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров) — документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии», — подчеркнул Люнгман.

Как сообщалось, команда в составе нескольких экспертов МВФ проводит в Киеве в период с 12 по 16 февраля технические консультации с представителями власти Украины.

Напомним: во время встречи с Президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества, вероятно, прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с международными финансовыми организациями повлечет за собой проблемы с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году — после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу «стенд-бай» на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.