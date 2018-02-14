Сегодня 14 февраля 2018 года, 23:12

Реестр должников не будет содержать информацию об адресе

Минюст принял решение об исключении из Единого реестра должников сведений о местонахождении (для юрлиц) или адресе местожительства или пребывания (для физических лиц). Соответствующие коррективы внесены в Положение об автоматизированной системе исполнительного производства (№2432/5 от 05.08.2016). Об этом идет речь в приказе Министерства юстиции Украины «О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе исполнительного производства» (№301/5 от 06.02.2018).

Отныне Единый реестр должников будет содержать следующие сведения:

• Ф.И.О., дата рождения должника — физического лица или наименование, идентификационный код должника — юридического лица;

• наименование органа или Ф.И.О. и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;

• наименование органа государственной исполнительной службы или Ф.И.О. частного исполнителя;

• номер исполнительного производства и категория взыскания.

Также Минюст установил, что вынесение постановления о возвращении исполнительного документа в суд на основании статьи 38 Закона «Об исполнительном производстве» (№1404-VIII от 02.06.2016) не будет считаться основанием, по которому автоматизированная система исполнительного производства исключает сведения о должнике из Единого реестра должников.