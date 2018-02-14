Сегодня 14 февраля 2018 года, 11:04

Реадмиссия М.Саакашвили в Польшу и ее правовые последствия — мнение юриста

12 февраля Украина осуществила громкое возвращение Михаила Саакашвили в Польшу. Как сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в видеообращении, опубликованном на сайте ГПСУ, М.Саакашвили был поставлен в известность о решении «компетентного органа» о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Официальных заявлений и опубликованных решений компетентных органов Украины по возврату М.Саакашвили нет, но, по сообщениям СМИ и различным постам в социальных сетях, речь идет о возвращении Саакашвили в Польшу в порядке реадмиссии, то есть процедуры возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на территории Украины.

Напомню, что постановлением Мостиского районного суда Львовской области, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, в сентябре 2017 года М.Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины через пункт пропуска «Шегини», а решениями Окружного административного суда города Киева и Киевского апелляционного административного суда подтверждена правомерность отказа миграционного органа в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Согласно Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц при наличии оснований для реадмиссии Украина подает в компетентный орган договаривающегося государства запрос относительно осуществления реадмиссии лица, а после поступления положительного ответа осуществляется передача соответствующего лица без задержки в согласованный компетентными органами срок. По этому же Соглашению осуществление передачи лица разрешается воздушным транспортом, в том числе и чартерными рейсами.

Что касается расходов на транспортировку М.Саакашвили в Польшу, то в соответствии с положениями вышеуказанного Соглашения все расходы на транспортировку, возникшие в связи с реадмиссией, осуществляет Украина, однако это не лишает компетентных органов Украины права возместить такие расходы за счет самого М.Сакаашвили. Поэтому не исключено, что М.Саакашвили придется заплатить несколько тысяч евро за перелет на шикарном бизнес-джете, взамен не такого комфортного, но более бюджетного проезда на «Интерсити». При этом вряд ли способ транспортировки зависел в данном случае от воли М.Саакашвили.

Что касается событий вокруг М.Саакашвили, которые могут развиваться на территории Украины в дальнейшем, то не следует забывать об уголовном преследовании, в рамках расследования которого ему было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого уже истек. Ведь в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса и международных договоров Генеральная прокуратура Украины может обратиться в компетентный орган Польши с запросом об экстрадиции М.Саакашвили с целью его привлечения к уголовной ответственности на территории Украины. Такой запрос должен подаваться вместе с определением суда об избрании для М.Саакашвили меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако в настоящее время такая мера пресечения не избрана, соответственно, запрос об экстрадиции не может быть подан.

Кроме того, согласно положениям Европейской конвенции о выдаче, экстрадиция лица не осуществляется, если преступление, в связи с которым она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной как политическое правонарушение или правонарушение, связанное с политическим преступлением. Если учитывать передачу М.Саакашвили в Польшу в порядке реадмиссии, вместо, например, его экстрадиции в Грузию по имеющемуся запросу с гораздо более негативными для него последствиями, данная реадмиссия может служить примером политического компромисса со стороны украинской власти, а значит, существует большая вероятность того, что уголовное производство в отношении М.Саакашвили на территории Украины будет рассматриваться Польшей именно как политическое преследование, что является основанием для отказа в его выдаче. Представление такого запроса об экстрадиции М.Саакашвили в Украину может ослабить остатки авторитета украинской власти среди западных партнеров, и неизвестно, решится ли Украина на такой шаг, поэтому остается лишь наблюдать за развитием событий.

Автор - Эльвира ЛАЗАРЕНКО, адвокат АО Barristers