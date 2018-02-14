Сегодня 14 февраля 2018 года, 11:05

Органы самоуправления адвокатов будут избираться на три года

13 февраля с.г. в Администрации Президента Украины состоялось очередное заседание Совета по вопросам судебной реформы, посвященное разработке проекта новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Вчера обсуждался блок вопросов, касающихся системы органов адвокатского самоуправления, порядка их формирования и полномочий.

По отдельным, наиболее дискуссионным, вопросам из этого блока удалось достичь консенсуса. Например, относительно срока пребывания на ключевых должностях в адвокатском самоуправлении председателя (по должности является председателем Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), заместителя председателя, секретаря и членов Совета адвокатов Украины, институции, которая, в соответствии с философией реформаторов, является исполнительным органом адвокатского самоуправления в нашей стране. Экспертной группой, разработавшей проект закона, была предложена формула «два по два», то есть адвокат может быть избран на указанные кадровые позиции на два года не более чем два срока подряд. НААУ предложила свое видение: установить каденцию на уровне четырех лет без ограничения сроков избрания. После продолжительных дискуссий был предложен компромиссный вариант: продлить каденцию в пределах «разумных сроков» — до трех лет с сохранением ограничения на избрание более чем на два срока подряд.

Вопрос периодичности проведения съездов адвокатов Украины также вызвал горячую полемику. Разработчики реформы адвокатуры предложили созывать высший орган адвокатского самоуправления ежегодно, а НААУ — один раз в три года. Ключевым аргументом в пользу последнего концепта было то, что проведение съезда — очень затратное мероприятие (в среднем цена вопроса составляет порядка 1,5 млн грн), кроме того, при такой частой периодичности проведения съездов профессиональное сообщество будет сконцентрировано не на укреплении институциональной способности адвокатуры, а на организации и подготовке к съезду. Обсуждались и другие альтернативные предложения. Скажем, предусмотреть, что очередной съезд адвокатов проводится не реже одного раза в два года, при этом понизить порог для созыва внеочередного форума по требованию советов адвокатов регионов (с одной третьей до одной пятой). Но по итогам обсуждения консенсуса достичь не удалось: к этому вопросу, возможно, реформаторы вернутся на финальном заседании Совета по вопросам судебной реформы в ходе голосования за проект закона в целом.

Работу над проектом новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» члены Совета по вопросам судебной реформы планируют продолжить на этой неделе: очередное заседание должно состояться в четверг или в пятницу. Реформаторы попытаются завершить работу над новыми правилами законодательного регулирования адвокатского самоуправления и обсудить симметричные поправки к Уголовному, Уголовному процессуальному и Налоговому кодексам.