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Счетчики тепла должны быть у 90% потребителей — Нацкомиссия

14 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

НКРЭКУ напомнила лицензиатам, что с 1 января 2018 года потребители должны быть обеспечены приборами учета тепловой энергии более чем на 90%. Соответствующее напоминание НКРЭКУ разместила на своей странице в Facebook.

«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обращает внимание, что с 01.01.2018 к лицензиатам НКРЭКУ, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 22.03.2017 №308, установлено требование относительно обеспечения потребителей приборами учета тепловой энергии более чем на 90%», — говорится в сообщении.

Компании, которые не смогли обеспечить указанную норму, будут переданы под регулирование местных органов власти, предупредили в НКРЭКУ .

«На основе предоставленной лицензиатами информации о состоянии оснащения потребителей средствами учета тепловой энергии НКРЭКУ осуществляет мероприятия по передаче лицензионных дел лицензиатов, обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии которыми меньше 90%, в областные, Киевскую городскую государственные администрации», — сообщили в Нацкомиссии.

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