Украинцы стали реже пересекать границы по безвизу со странами Евросоюза. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Пересечение границы украинцами по безвизу со странами ЕС идет на спад», — отметил Цигикал.
Он рассказал, что с начала действия безвиза, с 11 июня 2017 года, в Евросоюз в безвизовом порядке выехали 419 тыс. граждан Украины.
Но за последний месяц количество украинцев, которые пересекли границу по безвизу, уменьшилось на 15% и составляет почти 29 тыс. человек, что в три раза меньше по сравнению с первым месяцем либерализации визового режима. Тогда границу пересекли почти 100 тыс. украинцев.
По его словам, массовых непропусков сопредельной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительным.
«Лишь 0,2% от общего количества таких путешествующих (10 тыс.). В общем по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано свыше 60 лицам», — сказал он.
Через год украинцы смогут посещать без виз или по упрощенной системе более 100 стран мира. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Сегодня Украина находится в третьем десятке рейтинга открытости стран.
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