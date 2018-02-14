Сегодня 14 февраля 2018 года, 11:05

Украинцы стали реже пересекать границы по безвизу со странами Евросоюза

Украинцы стали реже пересекать границы по безвизу со странами Евросоюза. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Пересечение границы украинцами по безвизу со странами ЕС идет на спад», — отметил Цигикал.

Он рассказал, что с начала действия безвиза, с 11 июня 2017 года, в Евросоюз в безвизовом порядке выехали 419 тыс. граждан Украины.

Но за последний месяц количество украинцев, которые пересекли границу по безвизу, уменьшилось на 15% и составляет почти 29 тыс. человек, что в три раза меньше по сравнению с первым месяцем либерализации визового режима. Тогда границу пересекли почти 100 тыс. украинцев.

По его словам, массовых непропусков сопредельной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительным.

«Лишь 0,2% от общего количества таких путешествующих (10 тыс.). В общем по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано свыше 60 лицам», — сказал он.

Через год украинцы смогут посещать без виз или по упрощенной системе более 100 стран мира. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Сегодня Украина находится в третьем десятке рейтинга открытости стран.