Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

В ICAC презентовали новый Регламент и обсудили новеллы процессуального законодательства

«Свобода выбора правил игры — не упусти свое право на арбитраж» — эксперты в области международного коммерческого арбитража обсудили влияние процессуальной реформы на арбитражную сферу, а также проанализировали ключевые новеллы нового Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины (ICAC). Мероприятие, организатором которого выступают ТПП Украины, ICAC и региональные ТПП при экспертной поддержке юридической фирмы Sayenko Kharenko, открывает серию презентаций «Международный коммерческий арбитраж — новый Регламент ICAC и связанные судебные процедуры», которые пройдут в девяти городах Украины. Как подчеркнул председатель МКАС при ТПП Украины Николай Селивон, основная цель — рассказать о новеллах процессуального законодательства и возможностях, которые появились у национальной арбитражной юрисдикции в связи с процессуальной реформой и новым Регламентом МКАС при ТПП Украины.

Алексей Филатов, заместитель главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы, среди процессуальных изменений, касающихся деятельности международного арбитража, выделил правила, регулирующие вопросы признания, исполнения и обжалования арбитражных решений, ограничения вмешательства суда, а также поддержки международного арбитражного рассмотрения национальными судами. Он также обратил внимание, что в процессуальном законодательстве появилось достаточно много заимствований из международной арбитражной практики, прежде всего относительно обеспечения эффективности судебных разбирательств. А говоря о новом Регламенте ICAC, г-н Филатов отметил большое количество прогрессивных изменений, ставящих его в один ряд с регламентами арбитражных институтов государств, традиционно дружественных арбитражу.

Партнер ЮФ Sayenko Kharenko Татьяна Слипачук считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы у позитивных начинаний не появились «враги» (речь идет о злоупотреблении правами и формировании негативной судебной практики) — новеллы крайне чувствительны к способу их воплощения в жизнь.

О тенденциях и вызовах в сфере развития международного арбитража участникам рассказали Николай Селивон и Йохан Сидклев, президент Шведской арбитражной ассоциации. Обзор нового Регламента ICAC презентовала Татьяна Захарченко, заместитель председателя МКАС при ТПП Украины. Позицию бизнеса представили Артем Клименко (директор юрдепартамента Укроборонпрома) и Ирина Мудра (заместитель директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания «Ощадбанка»). Об отдельных новеллах Регламента рассказали арбитр МКАС Петр Крупко и Владимир Яремко, старший юрист Sayenko Kharenko.