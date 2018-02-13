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О нюансах M&A-сделок с участием фондов прямого инвестирования рассказал преподаватель Legal High School Николай Стеценко

С лекцией в Школе корпоративного права и M&A в рамках Legal High School выступил Николай Стеценко, управляющий партнер ЮФ AVELLUM. Тема его доклада — «Особенности украинских M&A-сделок с участием фондов прямого инвестирования».

Фонды прямых инвестиций (Private Equity Fund) являются очень важными участниками финансового рынка, заявил юрист. Примерами таких фондов в украинских условиях можно назвать Sigma Blazer и Horizon Capital. Фонды прямых инвестиций управляются опытными менеджерами, а объектами инвестирования выступают частные, а не публичные компании. Наибольший интерес для таких фондов представляют компании с потенциалом роста («те, кто входит в топ-10, но может войти и в топ-3 в своей индустрии»). Горизонт инвестирования составляет около семи — десяти лет, после чего фонд продает свою инвестицию. Доходность обычно колеблется в границах 20–40%. «Если доходность не достигается, то менеджеры должны вернуть ежегодно получаемую комиссию», — объяснил выступающий, добавив, что это «худшая ситуация», которая встречается достаточно редко.

Вкладчиками фонда иногда выступают простые граждане, как правило, это опытные инвестиционные субъекты. Вкладчики практически не принимают участия в управлении фондом. Этапы деятельности фонда прямых инвестиций включают поиск инвесторов, инвестирование средств в компании и возврат средств инвесторам путем распродажи активов.

Обращаясь к историческому аспекту возникновения фондов прямых инвестиций, спикер отметил, что расцвет индустрии таких фондов произошел в 80-х годах в США. Важным фактором развития сферы прямого инвестирования стала предоставленная правительством США возможность вложения пенсионными фондами и страховыми компаниями собственных средств в фонды прямых инвестиций, заявил преподаватель Школы корпоративного права и M&A. Множество инвестбанкиров затем ушли в эту сферу.

В состав фонда прямых инвестиций обычно входят:

— управляющий партнер (general partner) — имеет полномочия относительно принятия большинства решений;

— инвестор (limited partner) — его ответственность ограничена.

Николай Стеценко отметил, что такие фонды не будут инвестировать в слишком большие компании, так как они уже достигли предела роста. В нашей стране это крупные предприятия в металлургической отрасли. Как правило, фонды прямых инвестиций приобретают только часть капитала компании.

Какие положительные эффекты оказывают фонды прямых инвестиций на украинский бизнес? «Фонд привносит западное мышление», — заметил г-н Стеценко. Он заставляет акционеров смотреть по-другому на отчетность и нанимать аудиторов (в том числе для оценки финансовых и природоохранных аспектов деятельности). После подобных изменений бизнесу становится легче работать с любыми последующими иностранными инвесторами.

Эксперт советует прописывать в договорах положение о невозможности увеличения уставного капитала без согласия фонда. Для минимизации риска рейдерства нужно прописать в акционерном соглашении необходимость согласования с фондом прямых инвестиций передачи части компании третьим лицам (включая право вето). Под «рейдером» (или «террористом») в данном случае понимаются компании с большим финансовым ресурсом и агрессивными аппетитами.

Важным механизмом обеспечения в корпоративных отношениях станет введение института безотзывной доверенности. Соответствующие поправки вскоре будут внесены в ГК Украины. Новый закон об ООО предоставляет больше диспозитивности, в том числе право вето, что невероятно важно в отношениях между инвесторами. В украинском уставе компании можно будет прописать, что без стопроцентного согласия фундаментальные решения приниматься не могут. Такие положения будут обязательно учитываться в уставе вышестоящей компании: например, в уставе холдинга, находящегося, допустим, на Кипре.

Также г-н Стеценко проанализировал, чем акционерное соглашение отличается от устава. Акционерное соглашение позволяет взыскать убытки, тогда как устав определяет условия признания решений управляющих органов недействительными. Иногда сумма инвестиций оговаривается в акционерном соглашении, которое является конфиденциальным, а не в публично доступном уставе.

Худшим вариантом корпоративного управления в совместном предприятии юрист считает разделение 50/50, что позволяет блокировать принятие решений во многих случаях. Ситуации с участием мажоритарных и миноритарных акционеров решаются проще, считает преподаватель лектор.

Также Николай Стеценко подчеркнул, что в большинстве случаев совместные предприятия подчинены более гибкому иностранному праву, например кипрскому. Кипр имеет «немного подпорченную репутацию» из-за низких налогов в прошлом, но не является офшором. «Пока лучшей альтернативы для холдингов мы не нашли», — уточнил Николай Стеценко. На Британских Виргинских островах и на Каймановых островах налоги ниже, но могут возникнуть проблемы с получением дивидендов. Люксембург и Голландия как страны континентального права имеют более сложное законодательство. «При этом мы не рекомендуем Мальту для основания холдинговой компании, но она подходит для создания торговой компании. Кипр удобнее с точки зрения администрирования и расходов», — заявил юрист.

Кроме того, требования к прозрачности в данной сфере становятся серьезнее. Многие фонды прямых инвестиций пользуются внутренними программами KYC для проверки клиентов. К тому же инвесторами многих фондов выступают международные финансовые институции (например, Международная финансовая корпорация инвестирует в Horizon Capital).