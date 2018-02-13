Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Ненадлежащее уведомление налогоплательщика о проведении проверки позволяет признать ее результаты не имеющими правовых последствий

13 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Игнорирование налоговыми органами своей обязанности по надлежащему уведомлению налогоплательщиков о проведении каких-либо проверок, в том числе внеплановых невыездных, может стать хорошим подспорьем для последующего признания таких проверок незаконными, а принятых по результатам их проведения решений — не имеющими правовых последствий. В этом контексте плательщикам налогов стоит взять на вооружение правовые выводы коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (КАС ВС), сделанные в постановлении от 16 января 2018 года по делу №2а/1570/4582/11 по иску частного предприятия к ГНИ в г.Ильичевске.

В частности, предприятие просило признать недействительным налоговое уведомление-решение об уменьшении размера отрицательного значения суммы налога на добавочную стоимость, которое было принято на основании акта о проведении документальной внеплановой невыездной проверки налогоплательщика по вопросам правомерности формирования налоговых обязательств и налогового кредита с НДС.

В указанном постановлении ВС обратил внимание на следующее: как буквальное толкование пункта 79.2 статьи 79 НК Украины, так и систематическое толкование предписаний НК Украины исключают возможность проведения документальной внеплановой невыездной проверки без надлежащего уведомления налогоплательщика о ее проведении. А сам вид проверки (внеплановая невыездная) без предоставления плательщиком налогов документальных подтверждений реальности осуществления им хозяйственных операций лишает контролирующий орган возможности объективно провести анализ первичных документов и сделать обоснованные выводы относительно налогового правонарушения таким плательщиком.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «С незнанием дела» в газете «Юридическая практика», №7 от 13 февраля 2018 года

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом