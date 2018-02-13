Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

Ненадлежащее уведомление налогоплательщика о проведении проверки позволяет признать ее результаты не имеющими правовых последствий

Игнорирование налоговыми органами своей обязанности по надлежащему уведомлению налогоплательщиков о проведении каких-либо проверок, в том числе внеплановых невыездных, может стать хорошим подспорьем для последующего признания таких проверок незаконными, а принятых по результатам их проведения решений — не имеющими правовых последствий. В этом контексте плательщикам налогов стоит взять на вооружение правовые выводы коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (КАС ВС), сделанные в постановлении от 16 января 2018 года по делу №2а/1570/4582/11 по иску частного предприятия к ГНИ в г.Ильичевске.

В частности, предприятие просило признать недействительным налоговое уведомление-решение об уменьшении размера отрицательного значения суммы налога на добавочную стоимость, которое было принято на основании акта о проведении документальной внеплановой невыездной проверки налогоплательщика по вопросам правомерности формирования налоговых обязательств и налогового кредита с НДС.

В указанном постановлении ВС обратил внимание на следующее: как буквальное толкование пункта 79.2 статьи 79 НК Украины, так и систематическое толкование предписаний НК Украины исключают возможность проведения документальной внеплановой невыездной проверки без надлежащего уведомления налогоплательщика о ее проведении. А сам вид проверки (внеплановая невыездная) без предоставления плательщиком налогов документальных подтверждений реальности осуществления им хозяйственных операций лишает контролирующий орган возможности объективно провести анализ первичных документов и сделать обоснованные выводы относительно налогового правонарушения таким плательщиком.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «С незнанием дела» в газете «Юридическая практика», №7 от 13 февраля 2018 года