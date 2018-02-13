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Фонд гарантирования вкладов продал активы 33 банков-банкротов

13 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 33 неплатежеспособных банков на общую сумму 333,36 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 247,66 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 84,47 млн грн — от реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,57 млн грн получено в результате продажи активов группы «ценные бумаги/корпоративные права», 0,54 млн грн — от непосредственной продажи имущества банков и 0,11 млн грн — от продажи прочих активов (картин, монет и т.п.).

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