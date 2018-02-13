Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:03

Назван размер помощи на ребенка, которая будет выплачиваться в 2018 году

Помощь от государства при рождении ребенка в 2018 году составляет 41 280 грн независимо от количества детей в семье. Об этом сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ «Центра Разумкова» Ольга Пищулина.

«Помощь при рождении ребенка остается в последние годы неизменной — 41 280 грн — и не зависит от очередности рождения ребенка (первый, второй или третий)», — сообщила она.

Как уточнила эксперт, помощь выплачивается поэтапно в течение трех лет.

«Первая часть — в размере 10 320 грн — выдается через 2-3 месяца после подачи в социальные службы всех необходимых документов. Остальная сумма — ежемесячно равными частями (по 860 грн) в течение следующих трех лет (выплаты на детей до достижения ими трехлетнего возраста в размере 130 грн предыдущими решениями правительства были отменены)», — уточнила О.Пищулина.