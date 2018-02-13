Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

Госбюро расследований планирует набрать 700 сотрудников во время первого этапа конкурса

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует на первом этапе конкурса набрать 700 сотрудников. Об этом сообщил директор Госбюро Роман Труба.

«Еще ни один орган не набирал одновременно такое количество сотрудников, как мы планируем сделать. Только на первом этапе это около 700 вакансий. Мы провели колоссальную работу, разработали и утвердили квалификационные требования. Попросили общественные организации делегировать своих представителей в состав конкурсных комиссий. Комитет, в который, кстати, не входил никто из ГБР, предложил четыре кандидатуры для включения в состав конкурсных комиссий», — сообщил он.

Р.Труба добавил, что ГБР было готово запустить конкурсы еще в прошлую пятницу, 9 февраля, однако Министерство юстиции приняло решение, что порядок проведения конкурса, разработанный на основе типового положения правительства, должен пройти процедуру государственной регистрации.

Роман Труба рассчитывает, что этот процесс не затянется.