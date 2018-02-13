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ЕС ждет соблюдения верховенства права в ситуации с М.Саакашвили

13 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

ЕС следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС.

«Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михеила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михеила Саакашвили, будут соблюдены», — говорится в комментарии.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили М.Саакашвили в Польшу.

Польские пограничники подтвердили, что лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили прибыл в Польшу и был принят на территории страны на основании заявления о реадмиссии Государственной миграционной службы Украины.

Во вторник М.Саакашвили заявил, что не будет просить в Польше политического убежища.

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