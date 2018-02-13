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Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

В Киевской и Запорожской областях начали работать группы по ликвидации долгов по алиментам

В Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

По данным ведомства, такие группы, во-первых, проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей относительно применения норм нового закона об усилении защиты права ребенка на содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

«Они объясняют, какое средство и как можно на практике применять к должникам», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, мобильные группы проводят проверку состояния исполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников.

«Мобильные группы контролируют, правильно ли работают государственные исполнители, все ли они вовремя делают», — пояснили в министерстве.

В состав таких групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста.

По информации пресс-службы, до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины.

Кроме того, сейчас ведется работа над созданием центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за исполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.

В Минюсте напомнили, что новый закон ввел в действие новые меры принуждения к неплательщикам алиментов. В частности, тех, кто не платит алименты свыше шести месяцев, будут лишать права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, решать, имеют ли право их дети покидать территорию страны.

Должников будут привлекать и к административной ответственности в виде выполнения общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком.

Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты. 7 декабря 2017 года Верховный Совет принял законопроект №7277, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.