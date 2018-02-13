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Немецкий суд признал использование Facebook персональных данных незаконным

13 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Немецкий региональный суд признал использование Facebook персональных данных незаконным, поскольку компания в ряде случаев не спрашивает на это разрешения.

Федерация немецких потребительских организаций сообщила, что некоторые настройки Facebook, установленные по умолчанию, нарушают потребительское законодательство.

«Facebook скрывает настройки по умолчанию, которые нарушают конфиденциальность, и не информирует об этом пользователей при регистрации», — говорит эксперт по судебным вопросам VZVB Хейко Дуенкель.

Представитель суда подтвердил, что решение было вынесено, но отказался от комментариев. В Facebook заявили, что будут обжаловать решение суда.

Тем не менее компания намерена обновить свои рекомендации по защите данных и условия обслуживания, чтобы они соответствовали новым правилам ЕС, которые должны вступить в силу в июне.

Facebook уже сталкивалась с критикой со стороны немецких органов по вопросам конкуренции из-за обработки персональных данных.

Федеральное управление по борьбе с картелями заявило в декабре, что оно возражает против того, как Facebook получает доступ к данным третьих лиц при открытии учетной записи. В частности, речь идет о принадлежащих компании сервисах WhatsApp и Instagram.

Более того, Facebook видит, какими сайтами пользуются клиенты.

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